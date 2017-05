Kivédhető, hogy albérlője kilakoltassa

Sokkoló és nem példa nélküli, hogy a jóhiszemű, laká­sát kiadó tulajdonost csúnyán rászedik a bérlői: nem fizetnek, lecserélik a zárat, s mivel ők vannak ingatlanul belül, a tulaj csak betörés árán kerülhet beljebb, ami büntetendő. Vagyis mindenképp ő húzza a rövidebbet. Megelőzésről és egyéb praktikákról beszélgettünk Tenkei Zsanett ingatlanszakértővel.

Hitelesítsük a szerződést!

Kölcsönös nyugalmat és biztonságot adhat, ha a felek leülnek, és részletekbe menően mindent végiggondolnak, megbeszélnek, majd az így született tervezetet közjegyző által hitelesített albérleti szerződésbe foglalnak. Bár ennek költsége ötvenezer forint, viszont az ingatlant kiadót és a bérlőt is védi.







Biztosíték a közjegyző által hitelesített albérleti szerződés © Thinkstock

Védelem a tulajnak

A jogi biztosítékot jelentő dokumentum hatékony az olyan helyzetekben, mint amikor az albérlő nem fizet, zárat cserél és kizárja a tulajt. Egy ilyen szerződésnek súlya van a rendőrségi intézkedések, illetve a bírósági ítéletek során, hosszú évek helyett pár hónapra szűkítve az eljárási időt. Ugyanakkor kötelezi is a tulajt, hogy az önkényes zárfeltörés, víz, gáz vagy áram blokkolása helyett, amelyekért őt büntethetik, a hivatalos utat járja be. A hiteles irat kitérhet a késedelmi kamatra és a kaucióra is.

Biztosíték a bérlőnek

A közjegyző által hitelesített albérleti szerződésbe érdemes belefoglalni, ha a rendeltetés­szerű használat során bármi, ami az ingatlanhoz tartozik, meghibásodik, azt a tulajnak önköltségen és mielőbb javítania kell, a rezsit pedig csak csekkekkel igazolva kérheti. Sőt a minimum harmincnapos felmondási idő is szabályozható vele.

Ingóságok hiánya

Gyakori félelem, hogy a bérlő távozáskor néhány holmit „emlékül” magával visz, vagy a tulaj olyasmiket hiányol, amik beköltözéskor nem voltak az ingatlanban. Ez ellen jelent védelmet a részletes, fotós leltárlista, amelynek a felek által aláírt példányát a szerződéshez kell csatolni.







Évekig is elhúzódhat a huzavona, ha kizárja a tulajt a bérlő © Thinkstock

Károk és buktatók

Sokan tartanak a gazdiktól és a kisgyerekes bérlőtől, mert úgy vélik, náluk nagyobb eséllyel keletkezhetnek károk. A köz­jegyző által hitelesített albérleti szerződésbe rögzíthető, hogy az albérlő a kaución felül megtéríti az esetlegesen okozott kárt, kiköltözéskor pedig a beköltözéskori eredeti állapotára állítja vissza az ingatlant.

Óvatosan a külföldivel

Ha külföldi jelentkezik bérlő­nek, jó tudni, dolgozik-e vagy tanul. Ez segít tervezni a bérlési idővel. Ha olyan országból érkezett, ahol a miénktől eltérőek az élettani sajátosságok, akkor érdemes speciális kitételeket foglalni a közjegyző által hitelesített, ilyen esetekben két nyelven írott albérleti szerződésbe.

Bizalom nélkül nem megy

Hallgassunk a belső hangra! Hiába tűnik korrektnek a másik fél, ha bizalmatlanságot érzékelünk vele kapcsolatba, inkább álljunk el a szerződéstől! Kölcsönös szimpátia nélkül könnyen elmérgesedhetnek az esetleges problémák.

Kettőn áll a vásár

Szalai Gabriella: Bérelt lakásban élünk és kulcsfontosságú a szimpátia. Szerencsére nagyon jóban vagyunk a tulajdonossal, talán ezért sem volt szükség arra, hogy mindent szerződésben rögzítsünk.