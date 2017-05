Kitörhet az atomháború, ha ez így megy tovább

Óráról órára egyre forróbb a helyzet a Koreai-félszigeten. Nukleáris háborúval fenyeget a kommunista Észak-Korea és az egyre keményebben fellépő Egyesült Államok viszonya. Donald Trump amerikai elnök ugyanis szakított elődje, Barack Obama politikájával, aki csupán gazdasági büntetőintézkedésekkel akarta elérni, hogy a 2011. óta Kim Dzsong Un vezette Észak-Korea felhagyjon az atomfegyverek fejlesztésével. A diktátor újabb nukleáris tesztrobbantásokat akar végrehajtani, és Amerikát is elérni képes rakétákat fejleszt.







Dé́l-koreai utasok nézik a híradást Donald Trump amerikai elnökről é́s Kim Dzsong Un észak-koreai diktátorról Szöul főpá́lyaudvará́n © MTI

A múlt héten érkezett meg a Japán-tengerre az amerikai Carl Vinson repülőgép-anyahajó és kísérő rombolói, valamint két tengeralattjáró. Egyikükön atombomba hordozására is képes robotrepülőgépek is vannak. Rá­adásul tegnap két, B1-B típusú amerikai bombázógép is gyakorlatozott a Koreai-félsziget felett, amelyek szintén hordozhatnak atombombákat. Szakértők szerint az észak-koreai hadsereg olyan hatalmas, hogy csak atomfegyverekkel lehetne megállítani, ha megtámadná Dél-Koreát.







Hadrendbe állították a dél-koreai rakétavédelmi rendszert egy észak-koreai rakétatámadás esetére © MTI

A katonai fenyegetéssel párhuzamosan Trump mégis úgy nyilatkozott: megfelelő körülmények között szívesen találkozna Kim Dzsong Unnal. A diktátor azonban hajthatatlannak tűnik, és megkezdte a nukleáris tesztek előkészítését. Egyes feltételezések szerint Észak-Korea már rendelkezik atombombával, de a bevethetőséghez és a célba juttatásához szükséges technológiával még nem.