Kitagadnák falujából a 17 éves Csenge gyilkosát

B. Rolandot vezetőszáron vitték csütörtök reggel a Miskolci Törvényszékre, ahol hamar megszületett a döntés, a 20 éves fiút harminc napra előzetes letartóztatásba helyezték.

Ennek hamar híre ment a fiatalok falujában is, írja a Blikk. Többen elmondták, mi a véleményük Rolandról, és hogy ha kiengednék se várnák vissza.

– Aki ilyet tesz, annak nincs helye köztünk, senki nem kívánja, hogy visszajöjjön, tönkretette Csenge családját és a sajátját is – mondta egy hely­beli.







© mti

– Úgy hallottuk, hogy több fenyegetést is kapott, amióta bevitték, szóval jobb is neki, hogy ott van bent, ha kiengedték volna, ide biztos nem jöhetett volna vissza, azonnal elüldözik vagy nekimennek. Nem csoda, ez az eset mindenkit sokkolt, minket is – folytatta a fiú egyik ismerőse.

A borsodnádasdi gyilkossággal kapcsolatban B. Roland részleges beismerő vallomást tett, elárulta, hogy aznap sokat ivott, sőt pár herbálos cigit is elszívott.