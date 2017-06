Kiszorítják a felesleges holmik az otthonából

Szépnek vagy hasznosnak tűnő dolgok, melyek sok helyet foglalnak és szükségtelenek. Fékezze meg a bajt, ismerje meg, mely területeken érdemes ritkítani! A Reader's Digest gyűjteményéből szemezgettünk.

Szépnek vagy hasznosnak tűnő dolgok, melyek sok helyet foglalnak és szükségtelenek. Fékezze meg a bajt, ismerje meg, mely területeken érdemes ritkítani! A Reader's Digest gyűjteményéből szemezgettünk.

Konyhai eszközök

Felejtse el azokat a konyhai eszközöket, melyek egyetlen funkcióval bírnak és az is kiváltható. Minek külön almapucoló, ha egy kis kés is megteszi?! Ahogy a külön gofri, melegszendvics és grillsütő is kiváltható egy 3-az-1-ben készülékkel.







Tévék, technikai csodák Tényleg minden szobába külön tévé kell? S legyen okostelefon, tablet, laptop, asztali számítógép és Smart TV, melyeken ugyanúgy olvashatja az e-mailjeit, böngészheti a közösségi oldalakat és videó­megosztókat? Valóban ennyi eszközre van szüksége, hogy elérje a netet?

Kozmetikumok

Évszakonként más illatú tusfürdő, testtájanként többféle krém és ezerszínű szemfesték? Ha ismeri az önhöz illő árnyalatokat, tartson belőlük párat, de ne egy teljes szivárványt! Ahogy tusfürdőből, samponból, bőréhez illő kencékből sem kell áruháznyi mennyiséget felhalmozni, mert olcsó volt vagy reklámozták...

Kézműves kellékek

Divat a kreatív hobbi, de van rá ideje? Vagy csak engedett a csábításnak, alaposan bevásárolt, nagy lendülettel nekikezdett, aztán félbehagyta az egészet és az ecsetek, gyöngyök és egyéb apróságok hada várja valamelyik dobozban a szekrény mélyén, hogy újra rájuk találjon, de nem fog.







Asztali kiegészítők

Leveses tálak, tálalótálcák, különleges evőeszközök, ünnepi étkészletek, elegáns poharak, ötletes fagylaltkelyhek. A konyhaszekrénynek legalább a felét elfoglalják, s évente hányszor is kerülnek elő? Egyszer, kétszer, ötször, tízszer?







Játékok

Óvakodjon a Gyűjtsd össze mind!-portékáktól. Az effajta holmik varázsa addig tart, amíg teljes nem lesz a készlet, s aztán irány a feledés homálya! Olyan alapjátékokkal kedveskedjen gyerme­kének, amelyek fejlesztik a fantáziáját, ügyességét, és közös élményeket adnak. S azokból sem kell túl sok!







Ruhák

Minden évnek megvan a maga divatja, de vajon érdemes követni? Válasszon inkább alapdarabokat, melyek variálha­tóak az adott trend színében pompázó kiegészítőkkel ahelyett, hogy telezsúfolja a szekrényét éppen menő és drága holmikkal, amiktől aztán fáj megválni. Az sem árt, ha ismeri, milyen színek és fazonok állnak önnek jól és csak azokra fókuszál!







Emléktárgyak, hűtőmágnesek

Mi voltunk ott vagy valamelyik családtagunk? Ismerős kérdés a polcokat és a hűtőt elborító, városok, országok emlékét őrző mágnesek, fröccsöntött és kézműves tucatáruk láttán, melyek hiába mutatnak jól, egymás mellé téve zavaros képet alkotnak. Nem többek, mint porfogók.







Okkal megy a szelektálás Baby Gabi ragaszkodó típus, ám az ikrei érkezése arra késztette, hogy számos holmijától megszabaduljon: – Tízzsáknyi ruha, kreatív dolgok és poharak kerültek ki a lakásból. A következő lépés a VHS-kazettáim digitalizálása lesz, aztán mehet a pakk a pincébe. Aki képtelen szelektálni, az játsszon el a költözés gondolatával, s annak tudatában mérlegeljen, mit vinne mindenképp magával és mit nem.

