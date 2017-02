Kiszabadult a börtönből Budaházy György

Az MTI az origóra hivatkozva megírta, hogy a terrorizmus vádjával első fokon 13 év börtönbüntetésre ítélt Budaházy Györgyöt hétfőn kiengedték a fegyházból, a jövőben pedig háziőrizetben lesz. Sajtóértesülések szerint Budaházyt már délután kiengedték a Venyige utcai büntetés-végrehajtási intézetből, felesége a sajtó összegyűlt munkatársainak azt mondta, nincs értelme várni, mert a hátsó ajtón át már távozott.

Budaházy György ügyvédje, Szikinger István az MTI-nek elárulta, hogy ő is csak a sajtóból értesült védence hazaengedéséről, vélhetően a Kúria döntése áll a háttérben. Az ügyvéd emlékeztetett, hogy az augusztusban elítélt Budaházyt a bíróság először házi őrizetbe helyezte, csak azután került ismét börtönbe, hogy a vádhatóság fellebbezését elfogadta a bíróság. Ezután azonban Budaházy ügyvédje is fellebbezett, vélhetően ennek adott helyet most a Kúria, bár erről hivatalos értesítést nem kapott az ügyvéd sem.

A terrorcselekménnyel, testi sértéssel, kényszerítéssel vádolt Budaházy Györgyöt augusztus 30-án ítélték első fokon tizenhárom év fegyházbüntetésre.