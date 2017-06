Kisfia születésnapjára véletlenül pénisz alakú kekszet sütött az anya

Egy meg nem nevezett anya rengeteg 1-est formázó kekszet próbált sütni kisfia első szülinapi bulijára - írja a Daily Mail. Az összes keksz azonban úgy néz ki mint egy pénisz. A finomságról a nő férje rakta fel a képeket a Radditre, így jó sok embernek szerzett vidám pillanatokat.









A sok nevetés mellett valódi segítséget is kapott a szerencsétlenül járt anya, így ha a jövőben úgy dönt, maga süti továbbra is a számos kekszet, akkor sem kerül ilyen helyzetben. Sajnos az egyes számnál pár trükköt be kell ahhoz vetni, hogy ne egy férfi nemi szervre hajazó édességet kapjanak be a szájukba a zsúron résztvevők.