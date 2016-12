Kirúgások követték az Orbán-interjút

Az éppen sza­badságon lévő korrektor jelszavával lépett be az az is­meretlen a számítógépes rendszerbe, aki meghamisította Orbán Viktor karácsonyi interjúját. A négy félmondattal megtoldott cikk miatt felmondtak a Veszprém megyei napilap, a Napló fő­szer­kesz­tőjének, Németh F. Bernadett­nek.







A Fejér megyeiek négy félmondattal megtoldott interjút kaptak kézhez

A Veszprém Kukac nevű hír­portál információi szerint rajta kívül Zajácz D. Zoltánt, a Fejér Me­gyei Hírlap digitális fő­szer­kesztőjét, Hajnal Csillát, a lap felelős szerkesztőjét és Kelcska Ernő lapszerkesztőt is kirúgták, és Földesi Gá­bortól, a Napló di­gitális menedzserétől is meg­váltak. A munkatársakat tíz­fős tes­tület hallgatta meg, a reggeli óráktól késő estig faggatták őket. Egyikük emlé­kei szerint azt is megkérdez­ték tőlük, vállalnának-e hazugságvizsgálatot.

Kapcsolódó jegyzetünket itt olvashatják