Kincshez vezetett egy 1926-os leírás

A 644 érmét a Nagy Gyula Területi Múzeum munkatársai találták Tótkomlós határában – írtuk korábban. A kincsvadászok biztosra mentek, de vajon honnan tudták, hogy pont ott kell keresni az érméket? Kiderült, hogy egyiküknek egy 91 éves írás került a kezébe, amely arról számolt be, hogy két földműves szántás közben érmékre bukkant.









– Kerekes György amatőr helytörténész, aki a múzeum külsős munkatársa. Számos lelet köthető már a nevéhez, ahogyan a többi nyolc fémkeresős kollégánkéhoz is – nyilatkozta Bíró Gyöngyvér, a múzeum régésze. A hétköznapokban agrármérnökként dolgozó György a mostani lelet kapcsán egy 1926-os leírásból indult ki, amely arról számolt be, hogy két parasztember 1919-ben érméket talált. A kincskereső ezután egy 1800-as évek végéről származó térkép alapján azonosította be a nyolchektáros helyet, amely ma már egy természetvédelmi terület része.









– Miután megkaptuk a szükséges engedélyt, kimentünk a helyszínre. A kutatás gyors és nem várt eredményt hozott, egymás után bukkantak a felszínre az értékes érmék – mesélte a régész.







620 darab úgynevezett friesachi dénár került elő

A történet szépsége, hogy maga György találta meg az első érmét. A kincsvadász érdeklődésünkre elmondta, azért remélte, hogy találnak még valamit, mivel a cikkben is az szerepelt, a földművesek is tudták, hagytak még ott kincseket. A megtalálók egyike egyébként egy makói ékszerésznek adta el a pénzérmék egy részét, mindössze 235 darab maradt meg az 1919-es leletből. Ezek további sorsa viszont azóta is rejtély. A most felbukkant 644 érme közül 620 darab osztrák veret, úgynevezett friesachi dénár, illetve német kibocsátású érme.









De találtak huszonkettő olyan dénárt is, amely II. Géza, egyet pedig, amely III. István korából való. Az igazi érdekesség pedig egy angol penny, amely I. (Földnélküli) János angol király idejéből származik. A múzeum munkatársai szerint az eddig meghatározott érmék alapján feltételezhető, hogy anno a tatárjárás miatt kerülhetett földbe a kincs. Arról azonban egyelőre nincsenek információik, hogy az elásás helyének közvetlen környezetében volt-e akkoriban település.