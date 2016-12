Kínai horoszkóp: 2017 a Kakas éve, 2. rész

Hónapok és napok helyett a születési évre koncentrál a kínai horoszkóp, ám akárcsak a zodiákusok esetén, itt is 12 jegy található. Lássuk, kinek mit ígér az eljövendő esztendő a yourchineseastrology.com előrejelzése szerint!

Ló



Ez egy termékeny év a Ló számára. Ami a pénzügyeket illeti, a felettesei támogatni fogják, a kemény munkáját végre elismerik, nemcsak fizetésemelésre, de egyéb jutalmakra is számíthat. Az emberi kapcsolatokban viszont legyen óvatos, válogassa meg üzleti partnereit és barátait is. Ha konfliktusa támad valakivel, inkább kerülje az arrogáns vitákat, próbálja máshogyan megoldani a helyzetet. A romantikus kapcsolatok is zavarosak lehetnek, kísértések, pletykák árnyékolhatják be a magánéletét. Jobb, ha óvatos lesz, és nem bízik meg vakon a másikban. Családtagjai közül valaki betegeskedhet, így nem árt mindenkit, beleértve saját magát is minél hamarabb kivizsgáltatni. Ha már régebb óta küszködik valamilyen nyavalyával, most különösen figyeljen oda. Kisebb bajokat is hajlamosabb lesz elkapni, mint a megfázás és az influenza.









Kecske

Sok kihívás vár a Kecskére ebben az évben, de az akadályokat hellyel-közzel jól veszi majd. Pénzügyekben sem számíthat kiugróan szerencsés fordulatokra. Meg kell tanulnia pénzügyeit bölcsen kezelni, és tartózkodni a felesleges kiadásoktól. Legyen takarékos, és tartsa távol magát mindenféle spekulációtól és szerencsejátéktól, így elkerülheti az adósságot. Viszont ebben az évben szerencsés lehet a romantika és a kapcsolatok terén. Az egyedülállóknak rengeteg esélye lehet arra, hogy a nagy Ő-vel megismerkedhessenek. A házaspárok, bár néhol harc és megértés árán, de egyre jobban összecsiszolódhatnak, erősíthetik a kapcsolatukat. Ahhoz, hogy tartani tudja a színvonalat, kénytelen lesz sokat túlórázni, épp ezért figyeljen arra, hogy eleget pihenjen, és szánjon időt a kikapcsolódásra is.

Majom

Miután elmúlt a göröngyös 2016-os év, a következő már jobban fog alakulni. Ebben az évben a Majom képes lesz elérni végre a főnökeinél, hogy elismerjék a munkáját. Olyan területen lehet a legsikeresebb, ahol sok emberrel kerülhet kapcsolatba, és kamatoztatni tudja baráti kapcsolatait, ismeretségi hálóját. Pénzügyekben végre felragyog a szerencsecsillaga, és most már élvezheti az élet örömeit is. A gyarapodás ellenére viszont legyen nagyon óvatos! Ne kezdjen szerencsejátékba, és ne fektessen be magas kockázattal járó üzletekbe! Az egyedülállók számára megérkezhet az igazi, a házaspárok pedig gyermekáldás elé nézhetnek. A házasságban élő férfiak és nők igyekezzenek elkerülni a kalandokat és a kicsapongásokat, mert ezeknek nem lehet jó végük. Közlekedjen óvatosan a balesetek elkerülése érdekében.









Kakas

Ami a munkát illeti, ebben az évben a Kakas nehezen jut előre a pályáján. Rossz lesz az időzítés, és bár keményen kell dolgoznia, ebben semmilyen támogatásra nem számíthat. Ahelyett, hogy nyugtalankodna a helyzet miatt, inkább foglalkozzon ma­gával, próbáljon fejlődni a saját terüle­tén, de közben igyekezzen a háttérben ma­radni. Pénzügyekben nem ez lesz a legszerencsésebb éve. Mielőtt bármilyen döntést hozna, előtte alaposan gondolja át, ne cselekedjen hirtelen felindulásból. Házaspároknak a nehézségek okoznak ki­hívást. Tartózkodjon a bántó szavaktól, különösen a harag pillanatában, inkább menjen el sétálni egyet, hogy lehűtse magát, mielőtt folytatná a beszélgetést. Legyen aktív, sportoljon, de olyan sportágat válasszon, ami nem túl veszélyes és kisebb az esélye a sérüléseknek.

Kutya

Jó év következik a Kutya számára. Munkahelyén kellemes baráti légkör veszi majd körül, és anélkül, hogy új munkahelyet keresne, az eredeti posztján is új kihívásokkal találja magát szemben. A pénzügyei jónak ígérkeznek 2017-ben, ezért extra jövedelem megszerzésére fordíthatja a szabadidejét is. Viszont ne adjon kölcsön senkinek, mert nem biztos, hogy visszakapja. Azok, akik kapcsolatban, házasságban élnek, fordítsanak kiemelt figyelmet a párjukra, nehogy egy harmadik lépjen a képbe. A magányosoknak végre megérkezhet az igazi, sőt bőven lesz kiből-miből választaniuk. Ami az egészséget illeti, főleg a hangulatukra kellene ügyelniük. Érzékenyebbé válhatnak, azért apróbb dolgokat is jobban a szívükre vesznek. Lassítson a munkatempón, így elkerülheti a depressziót.

Vaddisznó

Nem megy majd simán a munka az év első részében, de a második felében megérkeznek a segítőkész emberek az életébe, akik csökkenthetik a terheiket. Mivel kevés esély van 2017-ben, hogy váratlan bevételekre tegyen szert, ezért le­­gyen körültekintő a költekezéseit illetően. De befektetésekben se gondolkodjon, egyszerűen tartsa a pénzét a zsebében. Ebben az évben meg kell tanulnia türelmesnek lenni, és a megfelelő hangnemet megütnie a párjával szemben. Ne kezdjen el vitatkozni jelentéktelen dolgokon, mert ez rossz hatással lesz a kapcsolatára hosszú távon. Az egyedülállók sem számíthatnak nagy kapásra, ezért inkább élvezzék a szing­liség előnyeit. Az egészségével nem lesz nagy probléma, kivéve néhány kisebb betegséget. Csak arra figyeljen, hogy rendszert tudjon vinni a mindennapjaiba.