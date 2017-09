Kilakoltatásuk után tűnt el Dalma és kislánya

Az emberek segítségét kéri édesanyja és kishúga megtalálása érdekében egy Bu­dapesten élő nővérpár. A 43 éves Gyurics Dalma és kilenc­esztendôs kislánya, Podina Kira még márciusban tűnt el minden előjel nélkül. Azóta hiába keresik, sehol sem találják őket. Pedig Kalász Viktória és testvére, Kalász Vivien az elmúlt hónapokban minden követ meg­mozgatott – egyelőre sikertelenül. Viktória a Borsnak el­mondta: nincs rá szó, mennyire aggódnak családtagjaikért.







Viktória: Szeretném, hogy mielőbb megtaláljuk anyukámat, már csak azért is, hogy láthassa a két unokáját

– Anyukámékat korábban kilakoltatták az önkormányzati lakásukból, azután nálunk éltek egy ideig. Egészen márciusig, amikor is szó nélkül, teljesen váratlanul eltűntek – idézte fel a nő a Borsnak. – A hatóságok is keresik őket, mivel Kira sosem járt óvodába és iskolába sem. Valószínű, hogy édesanyám emi­att is bujkálhat vele valahol, de hogy hol, arról nincs tudomásunk. Bárhol lehetnek, egy hónapja állítólag a XI. kerületi Karolina úton bukkantak fel – mondja feszülten.

Viktória és Vivien attól tart, hogy édesanyjuk elkeseredettségében magában és a kishúgukban is kárt tehet.







Dalma és legkisebb lánya, Kira se szó, se beszéd lépett le márciusban

– Anyánk mindig is labilis volt lelkileg, a kilakoltatásuk pedig teljesen kiborította érzelmileg. A depresszív természete mellett sajnos gyógyszerfüggő, és alkoholproblémái is vannak, így joggal tartunk attól, hogy valamilyen szörnyűséget követ el. Nagyon szeretném, hogy mielőbb megtaláljuk, már csak azért is, hogy láthassa a két kisunokáját – reménykedik Viktória.

Dalma vékony testalkatú, és körülbelül 155 centi magas, Kira 130 centi, szőkésbarna hajú. Az idősebb lányok szerint elképzelhető, hogy magukkal vitték német juhász kutyusukat is.