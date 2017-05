Kikérjük magunknak ezt a tavaszt!

Minősíthetetlen az idei kikelet. Hosszú hetek óta áhítozzuk a szép időt, mert vagy hidegebb van az elvárhatónál, vagy szakad az eső, vagy mindkettő – a húsvét utáni nagy havazásról nem is beszélve.

S bár a májusi eső a mondás szerint aranyat ér, már most nyugodtan kimondhatjuk: kö­szönjük, tele a zsebünk! Az már csak bónusz, hogy a kellemetlen szeles napokból is jócs­kán kijutott.







A pántos trikók, kis szoknyák és bermudák még mindig a szekrényben várnak © Végh István

Normális esetben ilyenkor már nyitva vannak a strandok, pólóban, sortban mászkálunk. A meteorológus azonban a to­vábbiakban sem sok jóval kecsegtet. Átmeneti kis javulás után holnaptól újra záporok, zivatarok jönnek, aztán pedig a hőmérséklet fog megint visszazuhanni.

– Valóban több csapadék esett a megszokottnál. Szerdán is rengeteg eső volt, az északkeleti Jósvafőn például 67 milliméter esett, ami bőven meghaladja az egyhavi normális csapadékmennyiséget. Átlagosan ez 30–40 milliméter – magyarázta a Borsnak Hermann Dóra, az Időkép meteorológusa. – Vasárnapra újra megerősödik a szél is északnyugat felől, s keddre még jobban lehűl az idő. Szerdán hajnalra nem kizárt a gyenge fagy sem, de a maximum hőmérséklet is csak 10–15 fok közt alakul.