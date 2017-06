Kihúzta fia két fogát az áruház mosdójában, bíróság elé került

Egy kétgyerekes utahi anya a Walmart mosdójában kihúzta hétéves fia két fogát, miután vásárolt egy kézfertőtlenítőt és egy csípőfogót - írja a KSI. A 47 éves nő nem egyben hanem jó néhány darabban szedtek ki a két fogat, amelyekre a 7 éves azt mondta kicsit kilazultak. A fiú bátyja a mosdó előtt hallgatta, ahogy öccsé ordibál.









Természetesen másnak is feltűnt, hogy egy gyerek ordibál, így rendőrségi ügy lett belőle. A hatóság embereinek a nő azzal védekezett, hogy a fogak fertőzöttek voltak ezért akarta őket azonnal kihúzni. Az április elején történt foghúzás miatt most állt bíróság elé a nő, akinek gyermekbántalmazással vádoltak meg. A bíróságon egy fogorvos is megszólalt, aki elmondta, nem kellett volna kihúzni a fogakat, főleg nem érzéstelenítés nélkül.

A nőt korábban egyébként mentális betegsége miatt hosszabb ideig kezelték.