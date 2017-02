Kihasználták a fiú fogyatékosságát, és büszkék voltak a kivégzésére

Két fiatal férfi egy parkban fellógatott egy értelmi fogyatékos fiút, akit addig ütöttek, amíg meg nem halt – írja a Metro. A leicesteri Joshua Hack és Keith Lowe még tavaly július 5-én könnyedén elcsalogatta egy Brendan Matthewst egy parkba, ahol már nem voltak mézes-mázosak. A fiút fellógatták a lábánál fogva egy fára, tervük egyértelműen az volt, hogy végezzenek vele. Ám nem csak simán megölték, előbb még kegyetlen játékuk főszereplőjévé tették.







Brendan Matthews

Órákon keresztül ütötték, rúgták a szerencsétlen fiút, akit végül meztelenre vetkőztetve hagytak magára. Matthewst órákkal később a parkőr találta meg, a kórházba szállítást követően azonban meghalt. 99 sérülést fedeztek fel a testén, ezeknek egy része magában halálos volt, többek között összeesett a tüdeje és több helyen is roncsolódott az agya.

Az ügy azért kapott nyilvánosságot, mert a múlt héten kezdődött tárgyalás első napjaiban kiderült, hogy az elkövetők felvételt készítettek a gyilkosságról, amit ugyan igyekeztek megsemmisíteni, ám ez manapság már nem könnyű, az egyik felhőszolgáltatásban nyoma maradt. Az is kiderült, hogy egy ismerősüket be is avatták, ráadásul a történtekről leplezetlenül beszéltek a Facebookon is. A videóból kiderült, hogy a két fiatal férfi miközben halálosan bántalmazta a fiút, arra kérték, hogy mosolyogjon a kamerába.

A közvéleményt lesújtották a részletek. A két férfi korábbról már ismerte az áldozatot, és tudták, hogy könnyű dolguk lesz egy kietlen helyre csábítani. Egyértelműen azzal a szándékkal vitték a fiút a parkba, hogy ott addig bántalmazzák, amíg kedvük tartja.

Hack és Lowe ügyében a leicesteri bíróság hétfőn hoz ítéletet.