Kihagyhatatlan ajánlat: Tartsa pénzét vaginában! 18+

Akárhogy is nézzük, a Not Made In China talált egy olyan piaci rést, ami eddig betöltetlen volt: ez pedig a vaginapénztárcák piaca. Az erősen korhatáros kiegészítők ráadásul igyekeznek minden igényt kielégíteni: a - saját leírásuk alapján - hetvenes évek pornóit idéző, teljesen szőrös példánytól a fazonigazítotton keresztül a szinte teljesen borotváltig válogathatunk a szőrmennyiség tekintetében - és persze a szín felől is dönthetünk. Hát nem jó vásár? :D