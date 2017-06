Kiderült, mit utal a legtöbb nő a férfiakban

Sok sportoló férfi használ mellbimbótapaszt azért, hogy ne sebesedjen ki a felsőjétől ez az érzékeny testrész - írja a Daily Mail. Japánban pedig úgy látszik, kicsit ráfeszültek erre a termékre a férfiak, hiszen az eladási számokat nézve megsokszorozta az egyik cég az éves mellbimbótapasz bevételét, és úgy tűnik, nem azért mert ennyivel többen sportolnak.

A Dot Store által forgalmazott tapasz divatcikké vált, amely többek közt annak is köszönhető, hogy állítólag a nők nem szeretik látni a randikon, ha a férfinek átüti az ingét a bimbó. Ezért is lehetséges az, hogy már reklámfilmet is készítettek, melyben az üzenete igen egyszerű: ha van rajtad bimbótapasz, boldog leszel, ha nem, faképnél hagynak, mielőtt kiderül milyen remek ember is vagy.