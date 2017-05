Kiderült, kicsoda a cápán hasaló pucér idióta

Óriási felháborodást keltett az egész világon az a fénykép, amely a héten került ki a világhálóra, és terjedt futótűzként. A fotón egy sokáig ismeretlen férfi fekszik anyaszült meztelenül egy kimúlt cápán egy hajó fedélzetén. Az állatvédőknél, de szinte minden jóérzésű embernél kiverte a biztosítékot a gyalázatos kép, újságírók és civilek együtt keresték a tettest, hogy azonosíthassák, és megmutassák az arcát a világnak.







Vannak dolgok, amikre nincsenek szavak

Egy hétig tartó kutatás után most végre kiderült, hogy egy volt New York-i rendőr szerepel a képen, akinek a nevét egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A fotó világhálóra kerülése után egyébként sokan azt sejtették, hogy a Florida Gators nevű amerikaifocicsapat trénere, Jimn McEwain látható a botrányos képen, az edző ugyanis külsőre rendkívül hasonlít a tetemet meggyalázó férfira, ráadásul ő is számtalan alkalommal pózolt büszkén már lelőtt nagyvadakkal, ami sokakban keltett visszatetszést. Az ízléstelen fotó elterjedése után rengetegen kutatták a titokzatos férfi kilétét­