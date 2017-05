Kiakadtak a szülők a gyerekcsatorna egykarú műsorvezetőnőjére - videó

A rasszizmushoz hasonlította Cerrie Burnell azokat az előítéleteket, amikkel tévésként találkozott: amikor először megjelent a BBC gyerekcsatornáján, a CBeebiesen, a felháborodott anyukák és apukák valóságos hadjáratot indítottak ellene - mesélte a napokban egy őszinte interjú során.

Noha Burnell még 2009-ben kezdett el dolgozni a hat éven aluliakat célzó csatornánál, sokáig nem akarta nyilvánosságra hozni, milyen ellenállásba ütközött annak köszönhetően, hogy születése óta nincs jobb alkarja. Most azonban úgy érezte, beszélnie kell.







A tévés szerint a szülők felelőssége, hogy elfogadtassák gyermekeikkel azokat, akik másképp néznek ki - nem pedig eltiltani kell őket a látványtól © YouTube

“Akár a rasszizmus, ez is előítélet volt” - jelentette ki, majd elmesélte: voltak szülők, akik szerint ő túl rémisztő, és rémálmokat okoz a gyerekeknek, valamint megjelenése arra kényszeríti a szülőket, hogy hamarabb beszélgessenek gyermekeikkel olyan dolgokról, amikre még nem állnak készen. Egy édesapa egész konkrétan eltiltotta gyermekét a csatornától - méghozzá miatta.

“Vannak gyerekek, akik megijednek a karomtól - ez egy elég fura kar, mondjuk ki - és vannak gyerekek, akik félnek a pókoktól, vagy a sötéttől. A szülők dolga, hogy ilyen esetekben megnyugtassák a gyermekeket” - magyarázta az ITV Loose Women műsorában.

A gyerekkönyveket is író Cerrie Burnell egyébként azt is elmesélte, hogy már négyévesen is tiltakozott az ellen, hogy művégtagot kelljen viselnie - sokkal szebbnek érezte ugyanis magát nélküle. “Kilencéves voltam, amikor a szüleim elmentek a dokihoz, és azt mondták neki: nem tudjuk rávenni, hogy viselje!” Azóta nem is vette fel a műkart. “Ez vagyok én” - magyarázta a tévés, aki az interjúra egy bikinis képpel érkezett - ezzel is visszavágva az őt kritizálóknak.

Egy szó mint száz, magabiztosságból, önelfogadásból sokak meríthetnek Burnell történetéből.