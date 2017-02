Ki érti ezt? Pár éve lefejezett valakit a kannibál, ma mégis szabad ember

Ez volt Kanada történetének egyik legbrutálisabb bűnténye. Sokak számára felfoghatatlan, hogy végződhetett így...

A most 48 éves, kínai születésű, de kanadai állampolgár Vince Li 2008. július 30-án egy távolsági buszon esett neki egy késsel a mellette ülő - számára teljesen ismeretlen - Tim McLeannek. Többször beleszúrta a pengét áldozatába, majd a torkát is átvágta - később pedig le is fejezte a 22 éves kanadai férfit. Miközben az utasok többsége igyekezett elhagyni a járművet, a sofőr - pár utassal együtt - megpróbálta megmenteni Li áldozatát. Sikertelenül...

Az igazi horror azonban csak ezután következett: Li ugyanis levágta McLean fejét, majd több darabot is megevett a húsából. Mire a rendőrök elfogták, a busz úgy nézett ki, mint egy brutális horror forgatási helyszíne.







Vince Li (névváltoztatása után Will Baker) rendőrök gyűrűjében egy korábbi híradásban. Péntek óta szabad ember

A férfit a bíróság 2009. március 3-án született ítélete szerint nem lehet felelősségre vonni, a pszichiáterek szerint ugyanis a gyilkosság hátterében kezeletlen skizofréniája állt. Hosszú időt töltött el egy elmegyógyintézetben, azonban az utóbbi években egyre nagyobb szabadságot kapott. Végül már elhagyhatta az intézetet is - noha folyamatos kontrollra kellett járnia.

Pénteken azonban végleg szabadlábra helyezték, azaz azt csinál és oda megy, ahová szeretne, úgy éli az életét, ahogy kívánja - mindennemű felügyelet, kontroll nélkül. Mindez nyolc és fél évvel a brutális tett után - írja a Mirror.

Alan Libman, a jelenleg Will Baker néven élő Li ügyvédje szerint nincs ok aggodalomra: „Aki dolgozott vele, mind úgy gondolja, hogy nem jelent veszélyt senkire sem." Tim McLean édesanyja, Carol de Delley azonban egész máshogy ítéli meg a döntést.







Tim McLean (kis képen) édesanyja képtelen felfogni, hogy engedhették szabadon fia gyilkosát

„Ma nincs mit mondanom. Nincsenek szavaim" - írja szűkszavú Facebook-posztjában Li elengedése kapcsán - korábban azonban több kanadai híradásban is megjelent az a nyilatkozata, amit az ügyben tett:

„Rendkívül aggódom az emberek biztonságáért, mert a jog nem kötelezi ezt a mentálisan különösen sérült egyént, hogy kezelje a betegségét. A skizofrénia egy életen át tartó betegség, ami gyógyíthatatlan. A pszichiáterek állítása szerint egy betegnek sem lehet előre látni a viselkedését. (...) Egyetlen másodpercre sem tudom elhinni, hogy Baker (Li új neve - a szerk.) nem jelent veszélyt. Veszélyt fog jelenteni a közbiztonságra az élete végéig.”