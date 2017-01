Kezdhet pánikolni! Nem titok többé, mit tölt le a netről

Egy új weblap segíthet abban másoknak, hogy kiderítsék, mit töltünk le a netről, számolt be a The Sun a sokakat kiborító kezdeményezésről. Az Iknowwhatyoudownload.com egy kamu linket kreál, amelyet elküld az általunk kiszemelt áldozatnak, aki azonnal kiadja magát, ha rákattint a vicces linkre.



Ugyanis ekkor egy cookie-t juttat el az áldozat gépére, amely a következő 24 órában feljegyzi, hogy az illető mit töltött le a netről. Jelenleg az alkalmazás csak a torrenteket tartja számon, listát készít, amit elküld a szolgáltatást kérő személynek.



Az üzemeltetők azzal védekeznek, hogy eredetileg jó ügy érdekében találták ki a szolgáltatást.



„Promóciós célokkal hoztuk létre az oldalt, és bizonyítandó a képességeinket” - jelentette ki Andrej Rogov tulajdonos, aki hozzátette, hogy az újonnan bevezetett funkció nagy segítségére lehet a nyomozóhatóságoknak is, egy alkalommal pedig egy bajba jutott nőnek segítettek, aki így tudta megakadályozni, hogy a róla az engedélye nélkül készített szexuális tartalmú felvételek elterjedjenek a neten.