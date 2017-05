Kettő az egyben: lufimelleivel és humorával is hódít a szőke modell

Nehéz eldönteni, hogy a hölgy rajongóit a poénok vagy a mellek motiválják.

Összesen egymillió követője van a különböző közösségi oldalakon a 31 éves, a skóciai Edinburgh-ban élő Brooke Lynette-nek, aki humoros videókat tölt fel magáról az internetre. Ő Nagy-Britannia legnépszerűbb Facebook-sztárja, amiben a modellként dolgozó hölgy külseje talán nagyobb szerepet játszik, mint a poénjainak minősége. A rövid videókban Brooke például idegen férfiakat csókol meg az utcán, vagy meghúzza a szakállukat.

Bármi is legyen, a korábban amatőr boksszal is foglalkozó, keresett modell remekül megél a népszerűségéből. - Amikor először kezdtem el a videók készítését, nagyon szégyenlős voltam, ezért a siker érdekében inkább azt csináltam, amihez értek, és fehérneműben pózoltam - mesélte Brooke a The Sunnak.

