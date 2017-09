Kétszer is rendőrök jártak a balatonfüredi bölcsödében

A 24.hu információja szerint a nyár elején kétszer is rendőrök tartottak házkutatást egy balatonfüredi bölcsödében, sőt, a dolgozók közül többeket rabosítottak is. A gazdaságvédelmi osztály rendőrei iratokat foglaltak le, majd párhuzamosan az intézményfenntartónál, a városházán is kutakodtak.

A rendőrség tájékoztatása szerint a Noszlopy lakótelepi bölcsit érintő eljárást közfeladati helyzettel visszaélés bűntett és hamis magánokirat felhasználása vétség megalapozott gyanúja miatt indították. A 24.hu értesülése szerint a kihallgatásokon az derült ki, hogy az igazgatónő szabadságolási ügyeire és az intézményben történt pénzügyi szabálytalanságokra kíváncsiak a nyomozók.