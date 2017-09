Két óra alatt megdönthető Kim Dzsong Un rendszere

Évek óta az amerikai védelmi minisztérium (Pentagon) fiókjában lapul egy részletes haditerv a szeszélyeskedő észak-koreai diktátor megfékezésére. Az akcióban Dél-Korea is partnere az Egyesült Államoknak: a lehetséges támadás részleteit egy titkos szerződésben fektették le, mely az „5015” kódnevet kapta. Kim Dzsong Un megdöntésének terve most kikerült a fiókból, miután az atom­csapással fenyegetőző diktátor ballisztikus rakétát lőtt át Japán felett.







Kim Dzsong Un a bombával. Kis képünkön az a dombos terület látható, ahol a robbantás történt

Az akcióterv legfontosabb pontja eljutni a phenjani pártközponthoz. A két ország F15-ös vadászgéppel bombázná le. Percekre lebontva rögzítették, hogyan jutnának be Észak-Korea légterébe. Ez nem könnyű, Dél-Korea szerint legalább ezer rakétát rejtettek el a határ közelében a föld alá, ezekkel Észak-Korea azonnal reagálhatna egy légi csapásra. Pontosan kiszámították azt is, mennyi idejük maradna eljutni Phenjanba, ha a rakétáit Kim Dzsong Un egymás után indítaná. Húsz perc alatt jutnának el a pártközponthoz, a légi csapás után két órán belül át is tudnák venni a katonai hatalmat az ország felett. Dél-Korea természetesen felkészült arra is, ha Kim Dzsong Un rögtön vegyi támadással állna bosszút. Gázmaszkból 1,8 milliót osztanának ki a dél-koreai Szöulban az embe­reknek, ami persze közel sem elég ahhoz, hogy a tízmilliós város teljes lakosságát megvédjék.