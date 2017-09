Két nap választja el a biztos haláltól Josht

Hétfőn elaltathatja a hatósági állatorvos azt a Josh névre hallgató kutyust, aki egy szerencsétlen baleset miatt került komoly bajba. A fekete, labradorkeverék eb jó körülmények élt, de egy óvatlan pillanatban nemrégiben féltékenységből megkapta a család másfél éves kisfiát.

A kicsivel a történteket megelőzően sosem találkozhatott, mivel elzárták előle, valószínűleg ezért is következett be a baleset. A hatósági állatorvos azonban nem mérlegelt, és az elaltatása mellett döntött. Josh egyetlen reménye, ha hétfőig befogadót talál, aki vállalja a rehabilitációs kezelését és az ezzel járó költségeket is - olvasható egy Facebook-bejegyzésben.