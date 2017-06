Kerti törpe helyett dísztyúkokat tartanak otthon

Subicz Szilvia igazi állatbarát. A tiszasülyi hölgyet és családját körbeveszik otthon a négy- és kétlábú jószágok.

– A párom, Norbert és én is foglalkoztam állatokkal már azelőtt, hogy összejöttünk volna. Azt viszont rögtön az elején megfogadtuk, hogyha majd összeköltözünk, akkor díszállatokat is tartani fogunk. Mivel korábban kaptam ajándékba egy cochin törpetyúkot, nagyon megszerettem, így el is dőlt, mit fogunk választani – fogalmazott a kezdetekről a Borsnak Szilvia.

A család nem is bánta meg mindezt, ugyanis a kis szárnyasok tartása nagyon egyszerű.







Szinte családtagként élnek Szilviáéknál a dísztyúkok

– Igénytelen állatok, gyakorlatilag elvannak egész nap egy maréknyi maggal. Ráadásul nem kaparnak, nem hamisak, nem csipkednek, a gyerekek mellett is jól elvannak. Okosak, még kézből is lehet őket etetni. Úgy le tudják szedni a levéltetveket a növényekről, hogy közben azokat nem bántják. Nem mellékesen családszerető kis állatok, a kiskakas is mindig bevonul a tojókkal, amikor azok tojásokat raknak – tudtuk meg a gazdától. A többi állattal is jól kijönnek a madarak, a telet például a marhaistállóban töltötték, ahol nem egyszer a tehenek hátán aludtak békésen. Ezen felül a cochinok kinézete is érdekes és mókás, Szilvia szerint olyanok, mint valami török basák bő bugyogóban. Rendszeresen elő is fordul, hogy megállnak a házuk előtt a járókelők és megcsodálják a kis madárkákat. Olyan is volt már, hogy valaki rögtön venni akart tőlük egyet.







A gyerekek is megszerették a tollas házi kedvenceket

– Nem vagyunk tenyésztők, de amikor már túl sok a jércénk, vagy több kakasunk is van, akkor egyet-egyet oda szoktunk adni. Levágni viszont nem akarjuk őket, pedig ugyanúgy finom a húsuk és a tojásuk is, csak persze kisebb, mint egy átlagos tyúké – árulta el Szilvia. Hozzátette, az egyik kedvencük most a kakas, akit Gyuszinak hívnak.

Az Egyed család egyébként roppant büszke a jószágaira.

– A kert igazi, élő díszei ezek a madarak. Úgy is fogalmazhatnék, hogy míg másoknál kerti törpék vannak, addig nálunk cochin tyúkok – mondta nevetve Szilvia.