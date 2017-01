Keresi a nagy Ő-t a korábbi súlykirálynő

Miután közel 260 kilótól megszabadult, a texasi Catrina Raiford úgy döntött, ideje lenne megtalálnia végre élete szerelmét. A korábban majdnem 450 kilójával világrekorder Catrina (aki akkoriban „féltonnás asszony”-nak hívta magát) emiatt regisztrált is az egyik legnépszerűbb randialkalmazásra, a Tinderre.

– Elképesztő, hogy néhány évvel ezelőtt mozdulni sem tudtam, most pedig randizgatok – fogalmazott a nő. Egyedül az zavarja, hogy amikor kiderül, korábban mekkora is volt ő, rögtön erről és fogyásáról kérdezgetik.

Igaz, Catrina eleinte csalt a társkeresőn, mivel más, soványabb nők fotóival érte el azt, hogy szóba álljanak vele a férfiak. Azóta viszont több randija is volt, s bár a legtöbb alkalommal jól érezte magát, egyelőre nem találta meg az igazit.

A most 40 éves nő egyébként akkor döntött úgy, ideje feladnia világrekorder súlyát, amikor kórházba szállításához buldózerrel kellett megbontsák a házát. Szigorú diétába kezdett, azóta pedig már edzőterembe is el szokott járni – írja a Daily Mail. – Szörnyű volt, amikor már ki sem tudtam mozdulni az ágyból. Egész nap csak ettem és a neten lógtam – vallotta be Catrina.