Kényszerzubbonyt adtak a gödi fogyatékkal élő gyerekekre – a helyszínen jártunk

Döbbenet Futótűzként terjedt el az a nemzetközi jelentés, amely egy magyar bentlakásos intézet botrányos körülményeiről rántotta le a leplet. A Mental Disability Advocacy Centre (MDAC) névre hallgató civil szervezet a Gödön található TOPhÁZ Speciális Otthonban tapasztalható állapotokat figyelte meg hat hónapon keresztül. A jogvédők harmincoldalas jelentése (angolnyelvű pdf) pedig maga a borzalom.







A civil szervezet döbbenetes fotókat készített az otthonban élő gyerekekről

Az intézmény összesen 220 értelmi fogyatékos és mozgássérült gyereknek, valamint felnőttnek ad otthont. A beszámoló alapján azonban otthonnak közel sem lehet nevezni. Az MDAC szerint ugyanis sokat kínoztak és bántalmaztak. Mindezt megdöbbentő fotókkal támasztották alá. Ezeken az látszik, hogy többeket az ágyukhoz kötöztek, de olyan is előfordult, hogy valakire indokolatlanul kényszerzubbonyt adtak. A jogvédők többeken is az alultápláltság jeleit vélték felfedezni. Egy fiatal fiút vérző sebekkel kaptak lencsevégre, míg egy másik beteg az ágy szélét rágta.









A helyszínen járva síri csönd honolt az udvaron. Az otthonba nem mehettünk be, egy éppen távozni készülő édesanya és húszas évei elején járó fia azonban nyilatkozott a Borsnak.







Kristóf kilenc éve él az otthonban, szerencsére őt nem bántalmazták – mondta az édesanyja © Bors

– Kristóf 2008 óta él a TOPhÁZ-ban, ahova agresszív természete miatt került be. Szerencsére őt sosem bántalmazták vagy éheztették. Persze előfordulhatnak ilyenek. Pénzt bőven lehetne fordítani az intézményre. Többektől hallottam, hogy túlzsúfoltak a szobák, szakemberből pedig nagyon kevés van – tájékoztatott. Az intézet egyébként nemrégiben közel 150 millió forint állami támogatást kapott.







Közel 150 millió forint támogatást kapott a gödi speciális otthon © Bors

A kriminális állapotokon az interneten is rengetegen felháborodtak, míg egyesek az állam felelősségét is felvetették. Egy korábban ott dolgozó karbantartó például arról írt: volt olyan beteg, aki az ablakot a fejével törte be, de olyan is, hogy a nagyfiúk zaklatták az ápolónőket.







Kórosan sovány gyerekekről készültek fotók

Lapunk megkereste a szociális ügyekért felelős államtitkárságot. A felügyelő szerv közölte: számukra is megdöbbentőek a TOPhÁZ-ban fennálló állapotok. Azonnali vizsgálatot indítottak, az intézmény igazgatóját pedig felfüggesztették. Azt is elárulták: a kormány célja, hogy családiasabb környezetben helyezzék el a betegeket, így a közeljövőben a többi nagy otthonnal együtt a gödi intézet is bezárásra kerül.