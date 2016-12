Kardos Lajos: Nem nyugodhatnak meg Kriszta gyilkosai

Újra ölt a soroksári futónő gyilkosa? Az idén októberben, a Népligetben holtan talált asszonnyal ugyanis hasonló módszerrel végeztek.

Kardosné Gyurik Krisztinát 2013. szeptember 25-én bestiális kegyetlenséggel ölte meg két támadója, ám az elkövetők DNS-nyomot hagytak a helyszínen. A Magyar Idők szerint a genetikai maradványokat összehasonlítják a Népligetben október 13-án talált női holttestről rögzített DNS-mintákkal, már csak azért is, mert a két eset körülményei sokban hasonlítanak. Mindkét gyilkosság szexuális indíttatású és rendkívül kegyetlen, az áldozatokat lemeztelenítve találták meg, súlyos fej­sérülésekkel.







Októberben a Népligetben találtak egy lemeztelenített női holttestet. Lehet, hogy ennek az ügynek köze van a soroksári esethez © MTI

– Reményekkel tölt el, hogy a rendőrség továbbra is gőzerő­vel nyomoz, bízom benne, hogy a gyilkosokat előbb-utóbb elfogják – mondta a Borsnak Kardos Lajos, a Soroksáron meggyilkolt Gyurik Krisztina férje.

– Remélem, hogy a DNS-minták nyomra vezethetnek, ha nem most, akár évekkel később is. Olvastam, hogy a rendőrség nem zárja ki, hogy külföldiek az elkövetők, de ma már a földrajzi távolság sem lehet akadály, hiszen az Európai Unió olyan, mint egy nagy ország, az adatbázisok hozzáférhetőek. Az apa arról is beszélt: úgy látja, hogy a nyolcadikos fia viszonylag kiegyensúlyozott, és úgy él, ahogyan a korabeli fiatalok.







Kardos Lajos: Bízom benne, hogy elfogják Kriszta gyilkosait

– Nem láthatok teljesen a lelkébe, de az ünnepek idején sem láttam rajta, hogy összezuhant volna. Sok barátja van, készül a felvételire, bízom benne, hogy legbelül is ugyanolyan jól van, ahogyan azt kifelé mu­tatja – tette hozzá az apa. A Bors korábban már beszámolt róla: Gyurik Krisztinát megkötözték, a nyomozók a módszer alapján nem zárják ki, hogy az elkövető jártas a hajózásban, a csomókötésben. A nyomozást vezető Petőfi Attila vezérőrnagy egy évvel a gyilkosság után azt mondta: 450 embert hallgattak ki, aki összefüggésbe hozható lehetne a bűncselekménnyel, de valamennyiüket kizárták elkövetőként. A két azonosított DNS nem szerepel a nyilvántartásban. Azóta az európai DNS-adatbázison is átfuttatták a rögzített mintákat – hiába.