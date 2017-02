Kamu pénisszel akart szabadulni a börtönből

Egy ausztrál elítélt műpénisszel akart vizeletmintát adni szabadlábra helyezési ügyében, de lebukott, így bukta a korai szabadulást is. James William Randall-Smith 18 éves börtönbüntetését töltötte, amelyet fegyveres rablásokért ítéltek neki, körülbelül a felét engedték volna el, ám ehhez persze a jó magaviselet mellett több tényezőnek is meg kellett volna felelnie. Időről időre elvégzett drogteszten többször is megbukott, főleg amfetamint találtak a szervezetében. A 30 éves férfinek így is lett volna esélye tavaly idő előtt szabadulni, ám káros szenvedélyének hatásait mindenképpen el kellett volna tüntetni ügye pozitív elbírálása érdekében.

– 2016. március 2-án drogtesztre vitték, amelyet meg akart hamisítani egy műpénisz segítségével – idézte az ABC Paul Cuthbertson bíró. – A szabadlábra helyezést vizsgáló bizottság ezek után nem engedélyezte az engedményt, a férfinak le kell ülni a rá kirótt büntetést.