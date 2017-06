Kamu olasz: Nagydisznódon készítik a Louis Vuitton luxuscipőit

Louis Vuitton Moet Hennessy vállalatcsoport egyik kevéssé ismert leányvállalata gyártja az erdélyi Nagydisznódon a Louis Vuitton luxuscipőit – derült ki a Guardian cikkéből, amelyet a 444 szemlézett.

Már korábban is voltak olyan pletykák, hogy a cipőkön található „Made in Italy” felirat csak kamu, igazából Romániából szállítják át a cipőket Olaszországba, 2014-ben egy frrancia tévétársaság már meg is próbált bejutni a gyárba, sikertelenül. Ráadásul a válalatcsoport igazgatója – aki Franciaország leggazdagabb embere – Bernard Arnault visszautasította a vádakat.







© Menswear Market/Flickr

A Guardian viszont most bejutott, és azt látták, hogy hetente több ezer, szinte teljesen kész cipő hagyja el az erdélyi üzemet. Ezt a gyárat 2002-ben alapították, de a cég 2009-ben is alapított egyet a Feleken, ott a táskákat készítik el állítólag.

A felirat azért lehet a „Made in Italy” vagy „Made in France”, mert az erdélyi gyárakban nem fejezik be teljesen a termékeket, a talp még hiányzik róla, csak azokban az országokban, amely fel van bennük tüntetve.