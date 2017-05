Kalapács alatt Thomas Mann Kosztolányinak írt levele

A fellelhető információk szerint eddig még sosem publikált levélritkaság lesz az egyik érdekessége a Központi Antikvárium június 2-án esedékes árverésének. A kézirat Thomas Mann levele, amelyet Kosztolányi Dezsőnek írt 1929-ben. Kikiáltási ára pedig igen borsos, 1,6 millió forint.







Thomas Mann © AFP

Kosztolányi 1913 decemberében találkozott először a később Nobel-díjat is kiérdemlő német íróval, aki egy felolvasás kapcsán érkezett Budapestre. Állítólag a Parlamentben ismerkedtek meg egymással, együtt ebédeltek, közösen sétáltak, és még cipőt is vásároltak Mann-nak. Kapcsolatuk ezt követően is fennmaradt, olyannyira, hogy Mann írt előszót Kosztolányi Néró, a véres költő című regényének német fordításához.









A most kalapács alá kerülő levélben Mann szintén említ egy regényt, szabadkozik, amiért nem volt alkalma korábban megköszönni barátjának az elküldött példányt. Valószínűleg az Édes Annáról lehet szó, amely németül 1929-ben jelent meg. Mann ezt kortársa legszerethetőbb, leggyengédebb és legvidámabb művének titulálja, amely szerinte tragikus volta ellenére is megragadja mindazt, ami emberi.







A levélben Kosztolányit méltatta a világhírű író

Emellett említést tesz levelében saját aktuális, készülő munkájáról, a József és testvéreiről is, amely nehezen akar elkészülni, de egy egyetemi felolvasás során már nagy sikert arattak belőle részletek. A Kosztolányival való újabb találkozást is attól teszi függővé, mikorra tudja befejezni ezt a regényt. Gyanítható, a milliós kikiáltási ár ellenére gazdára talál a különleges, irodalomtörténeti ritkaságnak számító levél.