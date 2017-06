Kalapács alatt Márai Sándor magánéletének egy darabja

Különleges dokumentumok kerülnek kalapács alá a Mike és Társa Antikvárium és a Portobello Árverezőház aktuális aukcióján június 10-én. Megvásárolható lesz több irat Babócsay János örökbefogadásáról, aki nem más, mint az írófejedelem Márai Sándor és felesége adoptált 1947-ben. A három részből álló kordokumentum kikiáltási ára százhúszezer forint.

Márai Sándor, az Egy polgár vallomásai, a Halotti beszéd és A gyertyák csonkig égnek szerzője 1920-ban, száműzetése alatt ismerkedett meg Berlinben későbbi feleségével, Matzner Ilonával Lolával. Három évvel később a szülői tiltás ellenére össze is házasodtak, gyerekük, Kristóf azonban csak 1939-ben született meg. Az öröm azonban nem tartott sokáig, mivel a kisfiú néhány hetesen elhunyt.







Matzner Ilona és az író. Megviselte őket a babájuk halála

A pár megrendült, és kapcsolatuk is megroppanni látszott, Márai rövid szerelmi kalandokba is bonyolódott emiatt Tolnay Klári és Mezey Mária színésznőkkel. Végül azonban a második világháború borzalmai ismét összehozták a házasokat. Lolát zsidó származása miatt üldözték, s emiatt bujkálniuk kellett a nyilasok elől. Leányfalun húzták meg magukat, ahol találkoztak egy árva fiúval, Jancsival, akit a rokona nevelt. Miután a házaspár eldöntötte, hogy emigrálnak Magyarországról, Márai azt is elintézte, hogy örökbe fogadhassák Jancsit, akit így magukkal vittek. Egy rövid svájci kitérőt követően Olaszországban és az Egyesült Államokban élték le hátralévő életüket.







Márai, és az árverésre kínált dokumentum egy részlete

1980-ban költöztek végleg San Diegóba, ahol nevelt fiuk mérnökként dolgozott. Lola ekkor már betegeskedett, majd 1986. január 4-én elhunyt. Márai, aki az utolsó együtt töltött években számtalan művet írt imádott feleségéről, megrendülten szórta feleségei hamvait az óceánba.

Egy évvel később azonban újabb veszteség érte őt, mivel Jancsi agyvérzés következtében szintén meghalt. Az író teljesen összetört, gyakorlatilag remeteként élt, s gyakorta jártak gondolatai az öngyilkosság körül, még egy revolvert is vett erre a célra. Utolsó naplóbejegyzését 1989 elején, felesége temetésének évfordulóján írta: – Várom a behívót, nem sürgetem, de nem is halogatom. Itt az ideje. Nem sokkal később, február 21-én főbe lőtte magát.