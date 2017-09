Kalandosan jött a világra Ujlaki Dénes második unokája

A család, a gyerekek éltetik Ujlaki Dénest, aki nemrég súlyos betegségen esett át. Nos, a famíliában eggyel többen vannak, akik táplálják életerejét, megszületett a második unokája, Kende.

Nagy öröm érte Ujlaki Dénest, megszületett a második unokája, Kende. – Nagyon örülök a csöppségnek, de annak a legjobban, hogy ő és az édesanyja, Réka is jól van. Kicsit kalandos szülés volt, de a lényeg, hogy a végére minden rendben lett – mondta sejtelmesen a Borsnak a színművész. – Ami még boldogabbá tesz, hogy a lányom nagyobbik fia, Botond, jól kijön a kisfiammal, Gáspárral. A hétvégén is találkoznak, Botond harmadik születésnapjára vagyunk hivatalosak.

A születésnapok egyébként különlegesek, ugyanis valami furcsa számmisztika figyelhető meg a család tagjainál. Éppen tíz- vagy kétszer tízesztendős szakaszokkal születtek: a Jászai-díjas érdemes művész fia, Tamás a 29 évét töltötte be, a kis Botond édesanyja 39 esztendős, a kisebbik fia, Gáspár pedig most lesz 9 éves.







Kendét nagyon szereti a bátyja, Botond

A Katona József Színház művésze nemrég súlyos betegségen esett át, de már jól van, súlya is a régi. Kis túlzással ugyanúgy dolgozik, mint húsz éve. Ha lehet, semmilyen munkát nem utasít vissza, vállal szinkronizálást, a színházban lesz egy bemutatója, és még egy filmszerepben is láthatjuk.

– A gyerekek, a család és persze a munka éltet. Imádom, amit csinálok harmincöt éve, alapító tagként lépek fel a Katonában, több mint hetven játékfilm van a hátam mögött, a tévéfilmeket nem is számolom. Sok örömöt okoz a kisfiam, Gáspár. Nagyon jó hatással van rám, a vele való foglalkozás a gyógyulásban is sokat segített. A gyermek már több mindent kipróbált, de most úgy néz ki, hogy a lovaglás tetszik neki a legjobban. Már játszott egy filmben is, nagyon megsértődött, amikor befejeződött a forgatás. Pityeregve jött oda hozzám azzal, hogy még szerette volna folytatni. Még nem tudjuk, hogy Gáspár milyen pályát választ, de úgy látom, lesz kedve a színészethez – tette hozzá Ujlaki Dé­nes.









Stressz a leszokástól?

Ujlaki Dénes igyekszik egészségesebben élni, mint korábban, néhány évtizeddel ezelőtt. – Az italról teljesen lemondtam, nagy ritkán, egy-egy pohárral engedek meg magamnak, leginkább ünnepekkor – mondta. – A cigiről viszont nem tudok lemondani, próbálok kevesebbet szívni. Az orvosom azonban megnyugtatott. Azt mondta, hogy a leszokással járó stressz sokkal veszélyesebb, jóval többet ártana.