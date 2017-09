József botrányos története: Túl nagy műlábat kaptam

Szégyenteljes kálváriába keveredett egy Bu­dafokon élő idős férfi. Szabó József még 2013-ban lépett bele egy üvegszilánkba, amelynek a kezelésével addig vártak az orvosok, amíg a seb elfertőződött. Emiatt három ujját is amputálni kellett a jobb lábán. Egy év múlva a probléma to­vább súlyosbodott, így muszáj volt a fél lábfejét is eltávolítani. A kegyetlen fertőzés idén ja­nuár­ban tetőzött, így nem volt más lehetőség: térd felett el kellett távolítani a fertőzött végtagot.

A 74 éves férfi ezt követően az egyik fővárosi kórházon keresztül műlábat igényelt.







Egy üvegszilánk miatt kellett Szabó József lábát amputálni © Bánkúti Sándor

Az illetékes ki is jött hozzá, és felvette a méreteit. Csakhogy mindezt alaposan elbaltázta.

– Nagyjából egy-két hónapot kellett várnom arra, hogy megérkezzen. Mikor azonban felpróbáltam, igencsak meglepődtem, mivel szó szerint lötyögött benne a lábam, így képtelen voltam járni benne – fakadt ki József a Borsnak.

– Egyből jeleztem a problémát. Többször ki is jöttek, de egyetlen alkalommal sem sikerült orvosolni a hibát. Mára odáig jutottunk, hogy rám se hederítenek, hiába küzdök. Jeleztem a problémát a kórháznak is, de ők is csak széttárták a kezüket, mondván, szerződésben állnak a szakemberrel – mesélte szomorúan a Borsnak József.







Hatalmas, a beteg számára használhatalan művégtagot készítettek © Bánkúti Sándor

A férfit nagyon megviseli, hogy hónapok óta képtelen elhagyni az otthonát önállóan. József úgy érzi, nem szolgált rá arra, hogy semmibe vegyék, és ne törődjenek vele azok az emberek, akiknek alapvetően a segítségnyújtás lenne a feladatuk. Megoldást jelenthetne, ha egy új műlábat készíttetne, ez azonban rendkívül sokba, négy-ötszázezer forintba kerülne. Ám ezt sajnos József nem engedheti meg magának, sajnos nincsen ennyi pénze.