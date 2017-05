Jól reagált-e a kormányfő, miután meglökte Trump?

Bár Montenegró csak most csatlakozik a NATO-hoz, Donald Trump amerikai elnök félrelökte az ország miniszterelnökét a brüsszeli találkozón.

Éppen közös fotózásra gyülekezett az észak-atlanti katonai szövetség huszonnyolc állam- és kormányfője Brüsszelben, amikor Orbán Viktor miniszterelnökkel a jobb oldalán megérkezett Donald Trump is. Útjában volt azonban Montenegró miniszterelnöke, Dusko Markovic. Trump nem sokat teketóriázott, egyszerűen arrébb lökte a politikust, elé lépett, majd teátrálisan megállt, majd szigorú, gőgös arccal szétnézett a megjelenteken. Markovic számára az eset azért is volt igazán megalázó, mert Montenegró most készül csatlakozni a NATO-hoz.

Görög Ibolya protokollszakértő a Borsnak elmondta, Markovic profin viselkedett, arcára mosolyt erőltetett és nem vett tudomást az esetről. – Ha ilyen helyzetben egy politikus sértődötten viselkedik, azzal jelentőséget ad az eseménynek, és magát gyengíti vele.

Az eset előtt az látszott, hogy Orbán és Trump egyszerre érkezik és mosolyogva beszélgetnek. Ezután az elnök elfordult Orbántól és rögtön mással kezdett beszélgetni. Kérdésünkre a Miniszterelnöki Sajtóiroda nem árulta el, miről beszélgetett a két politikus.









Trump előző nap zárt ajtók mögött a német kancellárral, Angela Merkellel viselkedett primitív módon.

– A németek aljasok, nagyon aljasok – mondta az elnök annak kapcsán, hogy a német gyárak sok millió autót adnak el az Egyesült Államokban, és ezzel az amerikai autógyárakat hozzák hátrányba. Mire a hír kitudódott, Jean-Claude Juncker, Az Európai Bizottság elnöke próbálta elsimítani a dolgot azzal, hogy ő nem hallott ilyet.

A nemrég megválasztott francia elnök, Emmanuel Macron azonban stílusosan vágott vissza Trumpnak. Amikor megérkezett, éppen szembetalálta magát Trumppal, de ahelyett, hogy először őt köszöntötte volna, látványosan ellépett tőle. Először puszival üdvözölte Merkelt, majd másokkal is lekezelt, mielőtt kezet fogott volna Trumppal.