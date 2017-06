Jól megverte a férje szeretőjét, és még meg is lopta

Marie Kamara szíve összetört, ráadásul bántalmazással és lopással is vádolták, miután férje szeretőjét a házuk kertjében helybenhagyta - írja a Daily Mail. A nő nem várt a csodára, amikor meglátta a szeretőt, aki be is vallotta, hogy együtt hált a férjével - mert ő nem tud hazudni -. Egyből elkezdte verni, majd a parókájától megszabadította, végül a telefonját és a papucsát is lenyúlta. A nőt a bíróság egy évre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte, ráadásul dühkezelési tréningen is részt kell vennie.

A 33 éves feleség magát képviselte a bíróságon, így egyedül kellett végighallgatnia, hogy a szerető milyen sérüléseket szenvedett, miután találkozott az öklével: felduzzadt a szeme, véraláfutásos lett az arca, felrepedt az ajka. Az asszony elismerte mind a verést, mind a lopást, miután felvétel került a bíróság birtokába. Előtte két évig tagadta a történteket. Az nem derült ki, hogy ezek után elvált e a férjétől.