Jogosítványt kapnak a fehérvári kutyák

Elsőre feleslegesnek tűnhet, de a kutyák számára is hasznos, ha rendelkeznek jogosítvánnyal. Nyakas Gábor kutyaviselkedés-szakértő az elmúlt húsz évben azért dolgozott, hogy minél kutyabarátabb hellyé varázsolja Székesfehérvárt. Ez idő alatt több százan vettek részt a tanfolyamain, törekvéseiben pedig most az önkormányzat is meglátta a potenciált.









– A kutyajogsi vagy dogli­cence lényege, hogy a kutyát és a gazdáját összehangoljuk. Egy tízalkalmas oktatásról van szó – kezdte az Alba Dog Center kutyaiskola alapítója. – Az elméletet követően városi szituációkat gyakorlunk: többek között a szabályos közlekedést, a buszra szállást, és azt is, hogy ne egyenek meg semmit a földről. A vé­gén egy igazolványt és egy sárga nyakörvet kapnak, ame­lyen a nevük és az egyedi sorszámuk is szerepel. Így akik tartanak a kutyáktól, azok is tudják, hogy nincs rá semmiféle okuk.







Nyakas Gábor vezeti a gazdi-kutya tréninget

A módszer városi szinten működik, számos lehetőséggel egybekötve. Az ebek több helyre bemehetnek, és kedvezményeket is kapnak. Azon is dolgoznak, hogy bizonyos területeken pó­ráz nélkül is lehessen sétáltatni őket. A nyakörv ráadá­sul azért is hasznos, mert ha elkóborolnának, a vadászok sem lövik ki őket.