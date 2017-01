Jobbikosok fokozottan védett szobáit törték fel a Képviselői Irodaházban

A jobbikos Mirkóczki Ádám tette ki Facebook-oldalára, hogy feltörték a Képviselői Irodaház 4. emeletén található irodáját.

Mirkóczki, aki tagja a nemzetbiztonsági, valamint a honvédelmi és rendészeti bizottságnak is – így akár államtitkokkal is dolgozik – azt írta, hogy az irodaház fokozottan védett épület, és biztonsági beléptető rendszerrel is rendelkezik.

A 444 elérte a képviselőt, aki a lapnak úgy nyilatkozott, hogy ő személyesen nem volt irodájában – Egerben van jelenleg –, ő is csak az általa feltöltött képeket látta. Feljelentést tesznek, a titkosszolgálat emberei is ott vannak a helyszínen.

A mno.hu-nak az ORFK-nál azt közölték: s Jobbik-frakció Képviselői Irodaházban található irodáit „megpróbálták feltörni, az ajtókon feszítési nyomok láthatók”.