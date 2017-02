Jó tanács: ne fotózza le munkaadója műpéniszét!

A szaki persze azonnal le is fotózta a szokatlan fürdőszobai kiegészítőt, amivel talán nem is lett volna akkora baj, de nem tudta visszafogni magát, így meg is osztotta a képet egy Facebook-csoportban.

A dolog ott vált kellemetlenné, hogy egyik barátja továbbosztotta a felvételt egy olyan - nőknek szóló - csoportban (a Bad Girls Advice-ban), ahol a megbízó is tag volt. Mondanunk sem kell, az említett hölgy nem igazán örült a képnek, ami az „Egy vízszerelő barátom küldte azzal a szöveggel: vízszerelőként ez a legnagyobb félelmem” felirattal gyűjtötte a lájkokat a neten.







Ez az a fotó, amit nem kellett volna megosztani © Facebook

Az ügy vége az lett, hogy a szexjátékszer tulajdonosa bepanaszolta a szerelőt a cégnél, ahol dolgozott, akinek nem volt más választása, mint hogy a vállalat jó hírére való tekintettel kirúgja a szakit - írja a Daily Mail.