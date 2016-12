Jó étvágyat! Emberes péniszt szolgáltak fel vacsorára

Bizarr menüt szolgáltak fel az ausztráliai Sydney és Brisbane közötti repülőjáraton a közelmúltban – írja a The Telegraph. A kiosztott étel ugyanis meglepően furán nézett ki, leginkább egy hatalmas, fekete péniszre hasonlított.







Vega gőzgombóc és egy kis... vagyis nagy... ööö... © Facebook

– Rákérdeztem a stewardessnél, mit is kaptam, aki erre azt felelte, hogy egy zöldség gyökerét – nyilatkozta a news.com.au-nak a pórul járt, neve elhallgatását kérő utas. Azt is elárulta, nem szokott fényképeket készíteni arról, amit eszik, de ezt annyira viccesnek találta, hogy kénytelen volt lefotózni. – A mellettem ülő hölgy mindenesetre teljesen kiakadt – tette még hozzá a nő, aki végül a fallikus étket nem, de a mellé felszolgált gombócokat megette. És ízlett is neki.

Az érintett Quantas légitársaság járataira egyébként a Rockpool étterem készíti a menüt. Mint kiderült, a felszolgált étel nem más volt, mint vegetáriánus gőzgombóc, chilis fekete ecettel és szójaszósszal. Az étterem hozzátette, a gőzgombóc részben padlizsánból készül, így elképzelhető, hogy a gigantikus bráner nem más, mint egy összeaszott tojásgyümölcs.