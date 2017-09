Jelbeszéddel értekezhetünk a babával

Sok gyereksírás megelőzhető lenne, ha értenénk, mit akar a baba közölni velünk. Neki ugyanis csak ez az egy lehetősége van arra, hogy jelezze, valamit szeretne, sokszor pedig még a mama sem tudja, hogy mi lehet a baj.

Személyre szabható

Fontos, hogy a tanfolyamokon a mama és a baba is ott legyen, mivel a babának fontos, hogy együtt sajátítsák el a jeleket. Mindegy, hogy milyen jelet használunk, a skála széles, sokféléből választhatunk, de ha bonyolultnak találjuk, akkor egyszerűsíthetjük, azonban akár egy sajátot is kialakíthatunk, amit csak a mama és a baba ért meg.







Hasonlóan működik, mint az emberek jelbeszéde







Jelelni tanul a baba

Más országokban már évek óta alkalmazzák, Nyéki Márta babajelbeszéd-oktató is Amerikában találkozott vele először. „Ez a módszer egy kicsit hasonlít ahhoz, ahogyan majmokat tanítottak jelbeszéddel értekezni az ápolójukkal, hiszen ők is intelligensek, csupán beszélni nem tudnak. A babának van egy fejlődési ideje, amire a beszéd elindul, ami eltarthat kétéves korig is, azonban az agyi fejlettsége és a kézügyessége ennél előrébb tart, vagyis ki tudná fejezni az érzelmeit, a gondolatait, az akaratát. Vannak olyan ösztönösen használt mozdulatok, amikkel jeleznek valamit, például nyújtja a kezét, hogy vegyék fel, vagy dörzsöli a szemét, ha álmos – mondta a szakember.









Segíti a fejlődést

Nem csak az édesanya életét könnyebbíti meg, ha a beszéd elsajátítása előtt is tud kommunikálni a picivel. Ezzel a technikával megtudhatja, hogy miért sír a baba, a jelelés elsajátítása pedig az értelmi fejlődéshez is hozzájárul. A programot már pár hónapos kortól lehet alkalmazni, és egyéves kor után a tanulás ideje látványosan felgyorsul. Ez a jeleléses módszer ráadásul kifejezetten segíti a beszéd kialakulását.







Nyéki Márta babajelbeszéd-oktató

Hogyan működik?

Kimondunk egy szót, például, hogy kérek még, ehhez társítunk egy jelet, például, hogy összeérintjük a két kezünket és adunk is valamit. Ha ezt egy párszor megismételjük, a három ingert a baba fejben összekapcsolja, ezáltal meg is érti. Mindennek lehet jele, ugyanígy az almának, különböző tárgyaknak, vagy cselekvéseknek. Ami nagyon fontos, hogy mondjuk is, amit mutatunk, ezzel a beszéd elsajátítását is felgyorsítjuk. A picik számára ez a program egy játék, amivel fejlesztjük is őket. A bölcsődében is bevált módszer, hogy a mondóka mellé mutatják is, hogy fúj a szél vagy süt a napocska, ugyan ezen az elven működik a jelelés megtanítása.