Jegyellenőrök vitték vizsgázni Alexandrát

Van, hogy na­gyon kevésen múlik az egyetemi vizsga eredménye. A kecskeméti Alexandra esetében két ellenőr jóindulata kellett hozzá. A Budapesti Gazdasági Egyetem má­sodéves hallgatója kis híján lekéste pénzügyvizsgáját, miután rossz buszra szállt.

– Délelőtt tízkor kezdődött a vizsga, nekem a hetedik a vizsgaidőszakban. 7.45-kor két busz is indul Budapestre Kecskemétről. Az egyik gyorsjárat: az M5-ösön megy, Kecskemét után már nem áll meg sehol, szűk egy óra alatt felér. A másik menetideje viszont két óra. Amikor már fenn ültem, akkor derült ki, hogy a lassabb buszra szálltam – idézte fel Alexandra. A fiatal lány már-már beletörődött, hogy le­késte a vizsgát, de két jegyellenőr, aki épp a buszon dolgozott, nem hagyta annyiban.

– Odajöttek hozzám, és mondták, hogy elvisznek a kocsijukkal, szálljak le velük. Az ellenőröket ugyanis külön szolgálati autóval szállítják a megállókba a járatokhoz, és amíg a jegyeket kezelik a buszon, az ott halad mögötte. Így történt, hogy reggel nyolckor az autópályán suhantam, ráadásul hamarabb is felértem, mintha a jó busszal mentem volna – mesélte kalandját nevetve az egyetemista, aki a kocsi hátsó ülésén még a jegyzeteit is kényelmesen át tudta lapozni. A reggeli izgalmak ellenére a pénzügyvizsgája is sikerült.

– Sokan kérdezik, nem féltem-e idegenek autójába ülni. Én azonban mindenkiről jót feltételezem – tette hozzá.