Jedivel hív templomba a szigetszentmiklósi lelkipásztor

Forradalmi ötlettel állt elő a szigetszentmiklósi református egyházközösség lelkipásztora azért, hogy megszólítsa a fiatal híveket. A lelkész népszerű Csillagok Háborúja-sorozat filmcímeivel tartja az istentiszteleteit.

Az élet nem egyszerű és nem csak szép és jó. Sötét árnyak lepik el az életünket, árnyékolják be döntéseinket és visznek olyan irányba, merre magunktól nem mennénk. A ködben és sötétben nehéz eligazodni. Ezt mondhatjuk a mai világunkra is. Az esemény után szeretettel várunk egy kis kajálós-társasozós-beszélgetős teaházra. Az erő legyen veletek – olvasható a rendhagyó istentisztelet népszerűsítésére létrehozott oldalon. – Úgy gondoltuk, hogy a sci-fi kategóriába kutakodunk címet keresve, és találtunk is! Mindegyik cím magában rejti a témát – teszik hozzá.









Az első star warsos ifjúsági istentiszteletet vasárnap tartották Baljós Árnyak címmel. A nyári szünetig további három jedikkel fémjelzett előadás látható majd. Ezek címe: Klónok támadása, Egy új remény és A jedi visszatér.

– A kezdeményezés, az ötlet nagyon jó, de mivel nem ismerjük a kivitelezést, érdemben nem tudunk nyilatkozni. A legfontosabb kérdés, hogy a gyakorlatban sikerül-e összekapcsolni az elhangzott igehirdetést a címekkel. A lényeg, hogy megfogjuk a fiatalokat, ne pedig elriasszuk őket – mondták lapunknak a Délpesti Református Egyházmegye Esperesi Hivatalából. A Bors megkeresésére, a főszervező lelkipásztor nem akart nyilatkozni, információnk szerint a kezdeményezésnek nagy sikere volt.









A kezdeményezés nem előzmény nél­küli: korábban Vértesalján volt hasonlóra példa, ott Csillagok háborúja-bált tartott az ottani lelkész.

