Játszótér mellett üzekedett a meztelen pár

A devoni belvárosi park hírhedt arról, hogy előszeretettel keresik fel kábítószeresek és szerelmesek is egyaránt. Nem mellesleg van ott egy remek játszótér is, így sok kisgyerek napközben gyakran tartózkodik ott - írja a Mirror. Vasárnap délután egy meztelen pár úgy döntött, nincs ideálisabb hely a szexelésre a játszótér közvetlen közelénél. Egymásnak is estek, mire az anyukák reakciója az volt, hogy a gyerekek szemét eltakarják, illetve igyekeztek a helyszínt minél előbb elhagyni.









A rendőrség is megjelent a parkban, hiszen valaki értesítette a hatóságokat arról, mi ott történik fényes nappal. Nem tudni, hogy letartóztatták e párt, de a közösségi médiában a hír hallatán mindenki elborzadt. Hogy milyen állapotban volt a pár, amikor a rendőrök megjelentek, nem tudni. Hogy milyen lépéseket tesznek azért, hogy ilyesmi a jövőben ne történjen, még kérdéses. Az anyukák és apukák kiborulása viszont lehet, hogy bír olyan jelentőséggel, hogy nem söprik szőnyeg alá a problémát.