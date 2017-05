Játsszon ismét a Borssal: Újjávarázsoljuk az otthonát

Régóta álmodik egy új kanapéról vagy kényelmesebb matracra vágyik? Megválna régi ágyneműjétől vagy épp új bútorokkal rendezné be kertjét? Mindez most már nem csak álom, ha részt vesz a Bors új játékában és még Fortuna is ön mellett áll. A Bors nyereményjátéka keddtől egészen egy hónapon át tart. A készpénz mellett páros wellnesshétvégét és értékes vásárlási utalványokat nyerhet. A fődíj pedig kerek egymillió forint, amiből a JYSK-ben vásárolhat.









A játék menete pofonegyszerű. Nem kell mást tennie, mint lekaparni a megvásárolt Bors címlapján található lóherét. Minden levél alatt egy szimbólum rejtőzik. Ha a kaparófelület alatt három egyforma szimbólum lapul, akkor már böngészheti is az újságban található nyereménylistát, hogy mivel lett gazdagabb. Fontos, hogy még aznap 19 óráig tárcsázza a játékirodát a megadott telefonszámon!

Ha a kisebb nyeremények közül egyik sem lett az öné, nincs miért elkeserednie, még mindig van esélye elvinni a fődíjat. Ahhoz, hogy harcba indulhasson az egymillió forintért, a hétköznap vásárolt két Borsban, valamint a szombati és a hétvégi Borsban található, összesen négy játékszelvényt kell beküldenie szerkesztőségünkbe. Az egy hónapig tartó játék végén ezekből sorsoljuk ki a főnyeremény gazdáját, aki aztán a JYSK-ben vásárolhatja le az egymillió forintos összeget.

Bors: kaparjon és nyerjen!