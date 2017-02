Játék: nyerjen Ladát a Borssal!

Nagy divat a retró, nem véletlen tehát, hogy régi, kedvelt márkák újra megjelennek a piacon. Az autóknál a Lada gondolta úgy, hogy új típussal lép a nemzetközi piacra, a Lada Granta Jubileumot pedig most a Borssal megnyerheti!









Az első Lada (Zsiguli) gyártásáról amúgy 1966-ban döntöttek a Szovjetunióban. Az addigra elavult Moszkvicsokat akarták korszerűbb nép-autóra cserélni. A gyártását 1970-ben indították el, és április 19-én gördült le az első példány a futószalagról. Készült 1200, 1300, 1500 és 1600 köbcentis változat is. Magyarországra az első Ladák 1971-ben érkeztek, és a következő évben már a százezrediket is átadták.









Szintén a Lada gyártmánya volt a Samara, amelyet Magyarországon is örömmel fogadtak, ebből 1984-ben adták át az elsőt. És most itt van a Lada Granta Jubileum, amely csak nevében em-lékeztet az elődökre, hi­szen látványában, technikailag és felszereltségében is hozza a világtrendet. Nem kell mást tennie, mint megvenni a Borsot, és lekaparni a nyerő matricát, és az öné le-het egy új és modern Lada. Nem csak nosztalgiakedvelőknek ajánlott…