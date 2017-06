Izomsorvadás miatt kellett letennie a rajzceruzát a Vuk megalkotójának

Remekműveket és legendás figurákat adott a ma­gyar közönségnek és rajzfilmgyártásnak a hetvenes-nyolcvanas években Dargay Attila. Az ő keze munkája (is) például a Gusztáv-sorozat, a Lúdas Matyi, a gyerekek abszolút kedven­cének számító Vuk, a Szaffi és Az erdő kapitánya.







Vuk kedves figurája megszületése óta generációk kedvence © MTI

A súlyos betegség következtében, 2009-ben elhunyt Dargayról készítette a nyári szünet előtti utolsó adását az RTL Klub XXI. század című műsora is, és ebben sok, nem igazán köztudott dolog elhangzott róla. Szóba került például, hogy maximálisan elutasította az erőszakot. Emiatt nehezen tudott azonosulni első egész estés rajzfilmje, a Lúdas Matyi főszereplőjével is, hiszen Matyi mégiscsak egy öregembert ver meg háromszor, még ha az a dölyfös uraság Döbrögi is.







A legendás rajzfilmes elutasította az erőszak minden formáját, még azzal sem tudott teljesen azonosulni, hogy Döbrögit megveri Lúdas Matyi

Az 1981-ben bemutatott Vukban pedig teljességgel megmutatkozott a vadászokkal szembeni ellenszenve. Akkoriban állítólag több vadász is levélben panaszkodott az alkotóknál, hogy a gyerekük alig akarja őket elengedni otthonról, amikor meglátja a puskát a vállukon. Arról meg végképp hallani sem akarnak, hogy rókát lőjenek.

A Szaffiba és Az erdő kapitányába életrajzi motívumokat szőtt Dargay. Előbbibe apja történetét csempészte bele, aki az első világháborús orosz hadifogságból, illetve az éhhaláltól egy cigánykaraván segítségével menekült meg, évekig élt és vándorolt velük. Az erdő kapitánya főszereplőjéhez pedig egyik Csuvaj nevű kutyája adta a mintát.







Az erdő kapitányához az egyik kutyusa volt a minta

A sors szörnyű fintora, hogy a szenvedélyes alkotó a nyolcvanas évek második felétől egy­re kevesebbet tudott dolgozni, ugyanis a kezét izomsorvadás támadta meg. Egyik nagy tervét, hogy Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde című drámai költeményéből rajzfilmet készítsen, már nem is tudta megvalósí­tani.