Itt az alkalom, hogy egy ál-Bruce Willisszel vagy egy kamu Madonnával randizzon

Lássuk be, csak egy igen szűk rétegnek van esélye arra, hogy álmai férfijával vagy nőjével randizhasson. Az átlagembernek legtöbbször már ahhoz is szerencse kell, hogy esetleg összefusson és pár szót beszéljen, vagy egy közös kép elkészítéséig összeálljon kedvenc hírességével. De hogy elhívja őt randizni… na, az már egyenlő a lehetetlenséggel.







A Dating AI telefonos applikáció részben erre is kínál egy alternatívát. Az alkalmazás ugyanis arcfelismerő szoftverrel dolgozik, így rögtön azokat az embereket kínálja fel nekünk ismerkedésre, akik amúgy is biztosan tetszenének nekünk külső alapján. Ennek egyik opciója pedig az, hogy híres emberek arca alapján mutatja meg nekünk azokat a lehetséges randipartnereket, akik hasonlítanak az adott celebre.

Heath Ahrens, az alkalmazás egyik ötletgazdája a Buzzfeednek úgy nyilatkozott, egy arcfelismerő szoftver készítése közben jutott eszükbe, hogy akár randiprogramot is készíthetnének. – Amikor egy rakás szingli pasi ül az irodában, felmerülnek ezek a lehetőségek – tette hozzá viccesen a programozó.

Bár az alkalmazás ingyenes, ahhoz, hogy a saját fotóinkat is feltölthessük, már ki kell csengetni némi pénzt. – Az egyik kollégám ismerőse is kipróbálta az alkalmazást, csak más célból. Feltöltötte a barátnője képét, s elég hamar meg is találta őt. Állítólag a lány elfelejtette magát törölni az oldalról megismerkedésüket követően – mesélte Heath.