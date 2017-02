Itt a tavasz, jobb ha készülünk – 5 zsírégető zöldség

Lassan beköszönt a tavasz, a laza, lenge ruhák szezonja, ezért nem árt, ha már most odafigyelünk, hogy mit eszünk. A zöldségfélék kiemelten fontosak, hiszen amellett, hogy energiaforrást jelentenek, a szervezet számára is számos értékes tápanyagot tartalmaznak.

Íme néhány ezek közül, amelyek nem csak energiával töltenek fel, de segítenek a fogyásban is, hiszen remek zsírégetők, ezáltal hatékonyabbá teszik a fogyókúránkat.

1. Cékla

Akár nyersen, akár párolva, sütve és főzve is fogyaszthatjuk. Kiváló méregtelenítő, vérképző hatású zöldség, amely a máj anyagcsere folyamatait szabályozza, de a tumorsejtek szaporodását is gátolja. Az pedig már csak bónusz, hogy még a bőrt is megszépíti, fiatalon tartja.

2. Káposzta

A fejes káposzta, a lilakáposzta, a kelkáposzta, a kínai kel, a karfiol és a kelbimbó is az egyik legnépszerűbb zsírégetőként van számon tartva. Alacsony kalória- és magas rosttartalmuk miatt gyorsítják az anyagcserét, és a zsírbontásban is hatékonyak.

3. Uborka

Fogyaszthatjuk nyersen, salátába, grillezve, de akár levét is. Az uborka vitalizálja, és hidratálja a testet. Magas víztartalma miatt fontos szerepet játszik a méregtelenítésben, rendszeres fogyasztása pedig a vesekövet is oldja. Magas víztartalma és alacsony kalóriatartalma miatt egy fogyókúra alapja is lehet.

4. Zeller

A főként levesbetétként ismert zöldség jótékony hatással van a szervezet sav-bázis egyensúlyára, így gátolja az elsavasodást. A benne lévő rostok emésztésserkentő hatásúak, miközben az éhségérzetet is csökkentik. Erősíti az immunrendszert, fokozza a veseműködést, de remek zsírégető is egyben.

5. Paradicsom

A lédús, magas vitamintartalmú paradicsom pozitívan hat az emésztésre, ezzel segítve a méregtelenítést. Magas víztartalma miatt hidratálja a testet, miközben rendkívül alacsony a kalóriatartalma. Kitűnő zsírégető, de segít a szív- és érrendszeri betegségek, a rák megelőzésében is.