Itt a megoldás, hogy elférjünk a legkisebb táskával is a repülőn

Hatalmas sikert aratott a praktikus, ötletes kabát, amellyel a repülőutak során teljes egészében megspórolhatjuk a poggyászdíjat!

Az Airport Jacket, azaz „a reptéri kabát” tökéletes kialakításának köszönhetően akár 15 kilónyi holmit vihetünk fel magunkkal a repülőre (a Ryanair-gépekre például legfeljebb 10 kilós csomagot vihetünk magunkkal). Ezzel kiválthatjuk a sorban állást a checkinnél, és még a táskadíjat is megúszhatjuk. Sőt, még amiatt sem kell aggódnunk, hogy az utazás során elveszik a leadott csomagunk.







© kickstarter.com

A dzseki gyártója, az ausztrál Juice Promotions elmondta:

– A kabát három méretben is kapható. A leghosszabb fazonúban elfér két laptop, egy iPad, két pár cipő, egy farmer, öt póló, egy melegítő és egy kamera is, a szokásos iratok, kulcs és pénztárca mellett. Ha pedig kevesebb a csomagunk, két cipzáros részt le is tudunk választani róla. Amikor már felszálltunk a gépre, pár mozsulattal egy kisebb táskává alakíthatjuk át a kabátot.







© kickstarter.com

Az ötlet abból indult ki, hogy egy utazásnál a gyerekek csomagjai miatt túlsúlyt számláztak fel az Airplane Jacket tervezőjének, Andy Benkének. Összesen 40 dollárt, ami többet kóstált, mint a repülőjegyeik ára.

A kabátoknak egyelőre még nem kezdődött meg a tömeggyártása, Benke ezt közösségi finanszírozásból szeretné elindítani.

(via Daily Mail)