Iszonyú szexi lett a fegyverneki fogorvosnő

Nemcsak a rendelőben mozog kellő magabiztossággal dr. Polgár Anita. A fegyverneki fogszakorvos pár esztendővel ezelőtt, egy szépen kidolgozott, formás nőtársát meglátva döntött úgy, hogy kipróbálja magát a fitnesz világában is. Három év leforgása alatt egész szép sikereket ért el.









– Május 27-én volt Spanyolországban a világbajnokság, ahol a 40 év alatti „fitness figure” kategóriában második helyet szereztem – újságolta a Borsnak Anita. – Bíztam benne, hogy jó eredményt érhetek el, a győztes lengyel lány igazából csak amiatt volt jobb nálam, mert tónusosabb izomzattal rendelkezett. Őszintén szólva csak a magyar bajnokságon akartam indulni, aztán felkészülés közben éreztem azt az edzőmmel, hogy talán érdemes lenne a nemzetközi porondon is próbálkozni. Igaz, a szigorú versenydiéta eléggé megviselt, de a nyáron nagyrészt a pihenésé és a kislányomé lesz a főszerep. Illetve a munkáé, amit Anita nagyon szeret.









– Mindig kitűnő tanuló voltam, így az érettségi után gondolkodóba estünk a szüleimmel, hogyan tovább. Vonzott a sebészet, ugyanakkor végül arra jutottunk, hogy a fogorvosi szakma talán jobban passzolna hozzám, azt majd édesanyaként is könnyebben tudnám űzni. És ez így is lett, rugalmasan tudom beosztani az időmet, így a családomra és az edzésre is marad elég, vagyis jól döntöttem – nyugtázta.

A rendelőben persze a pá­ciensek időnként elámulnak a csinos és izmos Anita láttán, ám ezek mindig pozitív visszajelzések, amelyek a fogorvost megerősítik abban: megérte anno betérnie egy edzőterembe.